На українсько-молдовському кордоні виявили викрадену іномарку. Про це пише Північно-бесарабський інформаційний портал. Подія сталася 13 серпня. В пункт пропуску «Мамалига» прибув легковий автомобіль «Opel» 2002 року випуску під керуванням громадянина Молдови. Під час здійснення заходів контролю транспортного засобу болгарської реєстрації відбулось спрацювання міжнародної бази даних Інтерполу. Як виявилось, автомобіль був викрадений на території Румунії.

По даному факту поінформували чергового Укрбюро Інтерполу в Києві. Іномарку передали співробітникам Національної поліції.