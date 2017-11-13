На українсько-румунському кордоні в черзі стоїть близько 150 вантажівок

Перед пунктом пропуску «Порубне – Сірет» митного поста «Вадул – Сірет» у напрямку «виїзд» з митної території України спостерігається накопичення транспортних засобів комерційного призначення. Про це повідомляє Чернівецька митниця ДФС. Станом на 9.00 нараховується близько 150 вантажівок.

Виникнення черги зумовлено неритмічною роботою контрольних органів суміжної країни та збільшенням кількості вантажних автомобілів, що прямують на виїзд з України.

Керівництво митниці вживають заходи щодо прискорення проведення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що перетинають митний кордон України.

Митний контроль та оформлення інших транспортних засобів здійснюється у звичному режимі.