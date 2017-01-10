На українських дорогах досі підвищена аварійна ситуація через погодні умови

В Україні, не зважаючи на припинення снігопадів та незначне потепління, продовжує зростати кількість ДТП через ускладнені погодні умови. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України. Так, за добу 9.01.2017-10.01.2017 на українських дорогах у ДТП постраждало 75 осіб, з них одна людина загинула. Окрім цього повідомляється, що критичною ситуація на дорогах через погодні умови залишається у Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській та Кіровоградській областях. Рух автотранспорту залишається обмеженим у Одеській області та трасах М-13, М-15 та М-16.