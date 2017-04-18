На Великдень хулігани жорстоко побили двох чернівчан, які відпочивали на природі. Потерпілі в реанімації

На Великдень троє хуліган побили двох жителів Чернівців.
Як повідомили у поліції, 16 квітня до лікарні швидкої медичної допомоги звернулися 21-річний та 27-річний жителі Чернівців, з численними забоями та струсом головного мозку.
Згодом слідчі з’ясували, що постраждалі відпочивали на природі, де їх безпричинно побили невідомі особи.
Нині потерпілі перебувають в реанімаційному відділенні.
Зловмисниками виявилися троє чернівчан віком 17-ти, 25-ти та 26-років.
Відкрито кримінальне провадження. Особам загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.
Что вы верите этим ментам они нас всё спихивают,а мы отвечаем за их проделки.У меня такое пора раз было, ловили, и я отвечал за кого то, я уверен.