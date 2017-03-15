На вертолітному майданчику Януковича відбудеться офіційна церемонія відкриття Євробачення-2017

Офіційну церемонію відкриття Євробачення-2017 запланували провести на даху конгрес-центру у Києві, який ще відомий, як вертолітний майданчик Януковича. Про це пише ТСН.

Окрім цього, Україна вирішила цього року побити рекорд- червона доріжка, по якій йтимуть учасники, буде найдовшою за всю історію конкурсу. Доріжка складатиме 265 метрів.

На початку проведення конкурсу, 43 офіційні делегації почнуть ходу біля двору Верховної Ради (вул. Грушевського), далі вони пройдуть по площі Конституції, що навпроти Маріїнського палацу. Хода завершиться на оглядовому майданчику.