На Вінничині чоловік зберігав вдома 2 кілограми марихуани(ФОТО)

На Вінничині поліцейські вилучили у місцевого 2 кілограми марихуани. Про це повідомляє сьогодні, 14 січня, прес-служба Національної поліції України. Подія сталася у селі Лозовата, що у Вінницькій області. Згідно з ухвалами суду, місцеві поліцейські провели санкціонований обшук приватного будинку 56-річного жителя села. В ході обшуку, поліцейські в будинку та на горищі літньої кухні виявили близько 2 кілограм марихуани, які злочинець зберігав у коробках та мішках. За словами самого чоловіка, 2 кілограми наркотичної речовини він зберігав для власних потреб. Марихуану доправлено на експертизу, а проти чоловіка відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.309 Кримінального кодексу України (незаконне зберігання наркотичних засобів у великих розмірах). За таке правопорушення передбачене покарання до п’яти років позбавлення волі.