На Волині затримано інспектора фіскальної служба на хабарі у 500 доларів

Головний інспектор відділу реєстрації платників податків міжрайонної об’єднаної податкової інспекції ГУДФС вимагав 500 доларів США від представника товариства за реєстрацію суб’єкта господарювання як платника податку на додану вартість. Про це повідомляє прес-служба національної поліції України. На хабарі чоловіка спіймали оперативники Управління захисту економіки у Волинській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України спільно зі слідчими обласної прокуратури, працівниками обласного управління Служби безпеки України та управління внутрішньої безпеки ГУДФС. Спеціальні служби спіймали посадовця “на гарячому”, коли той отримував хабар у своєму кабінеті. Окрім цього повідомляється, що чоловік затягував видачу свідоцтва про реєстрацію платника податку, мотивуючи це великим обсягом роботи. При цьому обіцяючи у разі отриманні хабара, позачергового і негайного вирішення справи.

Затриманому посадовцю загрожує до 10 років ув`язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3-х років, а також конфіскацією майна.