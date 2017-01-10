На вул. Героїв Майдану чоловік погрожував перехожим пістолетом

У Чернівцях небайдужі громадяни спільно з поліцейськими затримали чоловіка, який мав при собі пістолет.

Про це повідомляють у прес-службі патрульної поліції міста.

Пригода трапилась 9 січня на вул. Героїв Майдану, де охоронці порядку помітили групу осіб, які намагались когось наздогнати.

Громадяни повідомили правоохоронцям, що біжать за чоловіком, який погрожував зброєю.

Підозрюваного було затримано. У ході обшуку у громадянина було знайдено предмет, який був схожий на зброю.

На місці працювали слідчі.