Поліцейські доправили додому дівчинку, яка загубилася

У суботу, 18 березня, о 16:30 до патрульних поліцейських міста надійшло повідомлення про те, що на вул. І.Вільде перебуває дитина без нагляду дорослих.

Інспектори поліції, які прибули на місце пригоди встановили, що дівчинка загубилась і не може пригадати ні свого імені, ні імені батьків.

Згодом із заявницею та дитиною патрульні пішли на вул. Головну, де в одному з магазинів було з’ясовано де дівчинка проживає.

Знайшовши квартиру, патрульним відчинила матір дитини, яка повідомила, що її донька виходила гуляти.

Всі матеріали по справі доставили у відділ поліції.