На вул. Московської Олімпіади сніг з тротуару викидають на могили. Комунальники обіцяють розібратися

У Чернівцях на вул. Московської Олімпіади сніг з тротуару викидають на могили.

Таке відео оприлюднив в Instagram користувач Vadim Hubchak.

З кадрів помітно, як снігоприбирач розчищаючи тротуар, викидає сніг за паркан кладовища.

Під час засідання сесії дане відео продемонстрували депутатам.

Керівник департаменту ЖКГ Чернівецької міськради Сергій Погорений зазначив, що відео бачить вперше. «Розберемося з цим випадком. Дійсно, є проблема, треба розставити пріоритети, чи місто для пішоходів, чи місто для машин», – сказав керівник департаменту.

Міський голова Олексій Каспрук порекомендував керівнику департаменту ЖКГ звернутися до інспекторів з благоустрою, щоб ті перевірили, чи немає там порушення.