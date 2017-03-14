На вул. Московської Олімпіади сталася жахлива аварія. Помер 22-річний чернівчанин (ФОТО)

У Чернівцях внаслідок аварії загинув 22-річний юнак.

ДТП сталась у понеділок, 13 березня по вул. Московської Олімпіади.

22-річний юнак перебуваючи за кермом автомобіля «Хонда Сівік» з іноземною реєстрацією, допустив зіткнення з автомобілем «Фіат Добло», під керуванням 61-річного жителя Новоселиччини.

У результаті аварії водій «Хонда Сівік» отримав черепно-мозкову травму. Потерпілого одразу госпіталізували, втім у лікарні юнак помер.

Відомості про інцидент внесено до ЄРДР, повідомляє відділ комунікації поліції в Чернівецькій області.