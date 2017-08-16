На вул. Університетській чоловік кидався на перехожих з кулаками (ФОТО)

16 серпня на вул. Університетській чоловік кидався на перехожих, а дівчину штовхнув на огорожу та намагався бити по голові.

 Про даний інцидент повідомив очевидець у групі “СтопХам Буковина”, що у Фейсбуці.

“Сьогодні вранці, мешканці Чернівців, а також гості міста були шоковані неадекватною поведінкою чоловіка на вулиці Університетській. Він накидався на перехожих з кулаками, молоду дівчину штовхнув на огорожу біля дороги і намагався ногами бити по голові”, – йдеться у дописі.

За словами очевидця, тільки завдяки небайдужим вдалося заспокоїти громадянина.

На місці працювали поліцейські.20841843_474704186227218_6377024852361972027_n 20842237_474704202893883_6423479851028079169_n 20881913_474704282893875_8572788041039239750_n

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