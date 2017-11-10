додому Новини На вул. Заводській горіла прибудинкова котельня
Уночі, 10 листопада, на вул. Заводській у Чернівцях виникла пожежа у прибудованій котельні до житлового будинку. Ймовірно, до пожежі призвело неправильне облаштування димаря.
На місце було направлено рятувальників.У результаті вогнем знищено покриття та перекриття будівлі, побутові речі.
Також у Чернівцях на вул. Полєтаєва горів автомобіль «HONDA CR-V». Оскільки площа пожежі була незначною, загорання вдалося ліквідувати місцевим мешканцям, повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.