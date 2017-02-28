На вулиці Героїв Майдану незабаром розпочне роботу ярмарок з продажу садивного матеріалу

У Чернівцях 16 березня відбудеться відкриття сезонного ярмарку садивного матеріалу. Про це інформує прес-служба Чернівецької міської ради.

Ярмарок працюватиме щодня з 7:00 до 18:00 на пішохідній частині вулиці Героїв Майдану (від вул. Д. Загула до вул. Братів Руснаків).

Тут кожен зможе придбати для себе саджанці різноманітних дерев та розсаду. Організує та створить умови для роботи ярмарку товариство з обмеженою відповідальністю «Ринок «Центральний».