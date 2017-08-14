На вулиці Хотинській у чоловіка стався епілептичний напад

На вулиці Хотинській у Чернівцях у чоловіка стався епілептичний напад. Про це інформує патрульна поліція у Фейсбук. Спершу поліцейські отримали повідомлення про чоловіка, який лежить на тротуарі і якого, ймовірно, збила машина. Прибувши на місце події поліцейські помітили скупчення людей. Чоловіка, що лежав в оточенні, трусило й з рота йшла піна. Окрім цього, у нього була розбита голова. Патрульні поліцейські негайно ж кинулися надавати домедичну допомогу: обробили рану та привели чоловіка до тями.

Як з’ясувалось пізніше, чоловіка ніхто не збивав – в нього, за словами лікарів, був епілептичний напад.

Громадянина госпіталізували.