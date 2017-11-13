На вулиці Комарова хочуть облаштувати майданчик відпочинку

11 грудня о 18 годині в сесійній залі міської ради у Чернівцях відбудуться слухання щодо облаштування майданчику відпочинку на вул. В.Комарова поряд з будинком №№23-25. Про це пише прес-служба Чернівецької міської ради.

Уповноваженим виконавчим органом з підготовки громадських слухань визначено департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради. Для участі у громадських слуханнях запрошуються: депутати Чернівецької міської ради, посадові особи виконавчих органів міської ради, фахівці з питань земельних відносин, архітектури та будівництва, представники громадських організацій, мешканці, представники засобів масової інформації. Затверджено заходи та склад організаційного комітету з підготовки громадських слухань.