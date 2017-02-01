На вулиці Котляревського – прорив води

Сьогодні, 1 лютого, на вулиці Котляревського у Чернівцях стався прорив води. Про це пише Чернівецький промінь. Подія трапилася ще зранку – вода стікала по Котляревського до обласної державної адміністрації. Наразі тут тривають роботи, з проблемою борються фахівці “Чернівціводоканалу”. “Усе прогнило”,- каже Ігор Тимофіїв, начальник відділу водопровідних мереж. Саме це й послужило причиною прориву води. Наразі на Котляревського та прилеглих вулицях зупинили. Ліквідація аварії триватиме ще близько 3 годин.