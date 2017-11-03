На вулиці О.Кобилянської з’явилася металева скульптура двірника з трояндовим віником (ФОТО)

На вулиці Ольги Кобилянської встановили металеву конструкцію у вигляді двірника з віником з троянд. Про це пише “Буковина”. Скульптуру створювали протягом двох тижнів, спеціально до Дня Міста. А сьогодні встановили на Кобилянської з боку вулиці Кафедрельної. “За легендою вулицю Ольги Кобилянської за часів Австрії колись замітали трояндами. Тому цей двірник має в руках віник з трояндами. Це була колись Панська вулиця і відповідно на ній були такі двірники. Вони були освічені, знали кілька мов, вміли спілкуватися. Зараз ці двірники трішки спотворені – вони не мають тієї освіти”,- каже Андрій Хорт, творець конструкції.