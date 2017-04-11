На вулиці Руській через заборгованість від води відключать декілька десятків будинків

Декілька десятків будинків по вулиці Руській через заборгованість залишать без води. Про це йдеться у повідомленні прес-служба Чернівецької міської ради. “В зв’язку з частковою несплатою за спожиту в березні 2017 року електроенергію в розмірі 3,2 млн. грн. ПАТ ЕК «Чернівціобленерго» обмежило електропостачання насосних агрегатів підвищення тиску холодної води на ТРП-1А (Руська 263А) та ТРП-4А(Руська 222Б)”,- йдеться у офіційній заяві. Відтак, без води залишаться наступні будинки: Руська 249, 251, 251А, 253, 255, 255А, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 222, 222А та Авангарда 41, 43, 45, 47, 49, 49А, 51, 53, 57.

Згідно попереджень ПАТ ЕК «Чернівціобленерго» має намір відключення інших ТРП.