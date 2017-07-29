На вулиці Шептицького дерево впало на житловий будинок (ФОТО)

У центрі Чернівців на вулиці Шептицького, 23, старе дерево впало на житловий будинок. Про це пише Молодий Буковинець. Повідомляється, що акація вже багато років перебувала в аварійному стані. Впавши, дерево пошкодило вікна третього поверху одного з будинків, а також мансарду розташованої поруч будівлі.

Місцева мешканка Марія розповіла, що вже неодноразово зверталася до ЖРЕПу із вимогою знести дерево, адже воно небезпечно похилилося ще взимку. У комунальній установі їй відмовляли, мотивуючи це відсутністю коштів.

Нині на місці працюють рятувальники. Постраждалих в результаті падіння дерева немає.