На вулиці Шептицького відновили водопостачання. Про це інформує прес-служба Чернівецької міської ради.

Нагадаємо, 22 жовтня, о 08:02 в аварійно-диспетчерську службу КП “Чернівціводоканал” надійшла заявка про витік води по вул. Шептицького, 23. На місці аварії працювала аварійно – відновлювальна бригада дільниці водопровідних мереж міста в складі майстра та трьох слюсарів АВР. О 14:00 прорив ліквідували. Після завершення ремонту водопостачання відновили.

23 жовтня близько 07:35 в аварійно-диспетчерську службу КП “Чернівціводоканал” знову надійшла заявка про витік холодної води по вул. Шептицького в районі будинків за №№ 20-23. На дану адресу прибула бригада аварійно – диспетчерської служби та після обстеження виявила витік на розподільчій мережі Ø 200 мм. Аварійно – відновлювальні бригади дільниці водопровідних мереж міста виїхали о 09:00 год. та розпочали роботи по ліквідації витоку води. Ремонтні роботи по вул. Шептицького, 20-23 завершені об 17:00, водопостачання відновлено.