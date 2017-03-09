На вулиці Шептицького відреставрували фасад будинку (ФОТО)

На вулиці Шептицького, 29, у Чернівцях відреставрували фасад будинку. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомляє начальник відділу охорони культурної спадщини Чернівецької міської ради Олена Пушкова. Відреставровано фасад першого поверху з відновленням історичного напису та вхідні двері. “Підприємець Валерій Сімак виконав всі роботи за власні кошти, вважаючи це своім обовязком по відношенню до міста. Респект і повага!!! Спільними зусиллями!!!”,- йдеться у повідомленні Олени.

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1 коментар

  1. Не смішіть мої тапочки – перший поверх це не весь фасад, знову міська влада дурить, вкотре!

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