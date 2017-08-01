На винуватця трагічної ДТП в Сторожинецькому районі чекає суворе покарання, – поліція

На винуватця ДТП, що сталася у Сторожинецькому районі 28 липня, очікує суворе покарання. Про це заявило ГУ НП в Чернівецькій області.

Нагадаємо, 28 липня під колесами автомобіля загинув місцевий житель селища Красноїльськ. Причиною зіткнення була швидкість автівки та нетверезий стан водія.

Поліцейськими призначено ряд експертиз для встановлення всіх обставин даного ДТП.Слідчим відділенням поліції відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

На даний час зловмиснику оголосили про підозру та обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права на заставу.