На Вижниччині ліквідували спалах африканської чуми свиней

У с. Іспас Вижницького району в свиногосподарстві приватного підприємця спалах африканської чуми свиней – ліквідовано.

Як повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби у Чернівецькій області, 161 голову свиней забито безкровним методом, спалено та рештки захоронено на глибині 2 м.

В приміщенні, де утримувались свині, проведено дезінфекцію. Карантинні обмеження в свиногосподарстві діятимуть 40 днів.

Наразі фахівцями ГУ Держпродспоживслужби у Чернівецькій області здійснюються подворові обходи громадян з метою проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи.