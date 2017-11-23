На Вижниччині піротехніки знищили боєприпас часів Другої світової війни. Про це інформує прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області. Подія сталася 22 листопада у місті Вашківці Вижницького району. Місцевий мешканець в річці виявив підозрілий предмет. Про знахідку чоловік повідомив піротехніків, котрі прибули на місце події, оглянули предмет та встановили, що це артилерійський снаряд калібру 76 мм часів Другої світової війни. У відповідному порядку фахівці групи піротехнічних робіт вилучили та знищили вибухонебезпечний боєприпас.