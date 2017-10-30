На Вижниччині зафіксовано спалах африканської чуми

На Вижниччині виявлено спалах африканської чуми. Про це пише Головне управління Держпродспоживслужби у Чернівецькій області.

При дослідженні в Державному науково дослідному інституті лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (м.Київ) трьох проб біологічного матеріалу, відібраних від свиней в свиногосподарстві фізичної особи підприємця села Іспас Вижницького району, Чернівецької області виявлено ДНК вірус африканської чуми свиней (звіт про результат досліджень 008807 п.м./17 від 30.10.2017 р.)

З метою координації дій з локалізації та ліквідації спалаху АЧС 30.10.2017 р. проведено засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Вижницькій районній державній адміністрації, рішенням якої затверджено план з ліквідації АЧС, визначено межі епізоотичного осередку, зон захисту та нагляду.

В осередку захворювання вживаються заходи з локалізації та недопущення поширення збудника АЧС, встановлено ветеринарно-поліцейський пост, облаштовано дезба’єр, виставлено знаки “карантин” та забезпечено цілодобове чергування на постах ветеринарними спеціалістами та працівниками національної поліції.