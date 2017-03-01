На яку виставу сходити у березні: афіша театру ім. Ольги Кобилянської

З настанням весни саме час вилізати з-під ковдри, ховати у далеку шафу шубу та шапку й вибиратися на прогулянку. На щастя, Чернівці – дуже цікаве й багатогранне місто. Тут завжди знайдеться місце, де б випити смачної кави чи вина, подивитися кіно чи виставу, чи просто помилуватися різнобарвністю архітектури.

Як ідея, куди витягти свою родину, друзів та коханих навесні, пропонуємо Вам афішу драматичного театру імені Ольги Кобилянської на березень 2017 року:

04 березня о 18:30 – Вистава «Інцидент» (більше, ніж комедія)

05 березня о 12:00 – Вистава «Жила собі Сироїжка» (музична казка)

05 березня о 18:30 – Вистава «Енні» (вистава для усієї родини)

11 березня о 18:30 – Вистава «Кайдашева сім’я» (трагікомедія)

12 березня о 12:00 – Вистава «Карлсон, який живе на даху» (музична казка)

12 березня о 18:30 – Вистава «Сватання на Гончарівці» (музична комедія)

18 березня о 18:30 – Вистава «Земля» (драма на 2 дії)

19 березня о 12:00 – Вистава «Різдвяна пригода мишенят» (весела історія)

19 березня о 18:30 – Вистава «Запечатаний двірник» (комедія)

25 березня о 18:30 – Вистава «Слуги і сніг» ПРЕМ’ЄРА!

26 березня о 18:30 – Вистава «Слуги і сніг» ПРЕМ’ЄРА!

Квитки можна придбати у касі театру, яка працює щоденно, крім понеділка, з 11:00 до 14:00 та з 15:00 до 19:00

Тел. для довідок: +38 (0372) 52-50-85, 55-17-14