На ярмарку вакансій презентували 109 робочих місць для осіб з інвалідністю

29 листопада Чернівецький міський центр зайнятості вперше організував

ярмарок вакансій для осіб з інвалідністю.

захід було організовано з нагоди Міжнародного дня інвалідів та задля привернення уваги суспільства до проблем осіб із обмеженою працездатністю.

Під час ярмарку були присутні 18 економічно активних роботодавців міста, які презентували 109 робочих місць для осіб з особливими потребами. Зокрема, приватне акціонерне товариство «Енергопостачальна компанія «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» запрошує на роботу начальника відділу тарифної політики і планування, провідного економіста, комірника, контролера енергонагляду, кухонного робітника. Комунальному підприємству «Чернівціводоканал» потрібні електрогазозварники, електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, машиністи екскаватора, муляри, слюсарі аварійно-відбудовних робіт, слюсарі з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіки), слюсарі-ремонтники. Товариство з додатковою відповідальністю «ТРЕМБІТА» запропонувало посади швачок.

Крім того, роботодавці міста представили вакантні посади інженерів, касирів квиткових, електромонтерів, лікаря-стоматолога, прибиральників та багато інших.

Загалом на ярмарок завітали 89 осіб з особливими потребами, які шукають роботу.