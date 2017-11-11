На Закарпатті та Буковині СБУ припинила діяльність 2 нелегальних центрів з оформлення подвійного громадянства

Правооохоронці викрили у двох областях нелегальні центри, які протиправно оформлювали українцям громадянство інших країн.

Як повідомили у перс-службі СБУ, ділки оформляли своїм клієнтам підроблені документи, за допомогою яких можна претендувати на отримання паспорту громадянина низки країн ЄС. Зловмисники надавали замовникам повний «пакет послуг», у тому числі підбирали двійників, із знанням іноземної мови, для відвідування закордонних дипломатичних установ.

Відповідними послугами скористалися понад тисяча українських громадян, вартість комплекту підроблених документів складала до восьми тисяч євро.

У ході обшуку офісів та помешкань зловмисників, правоохоронці знайшли та вилучили майже сто пакетів документів для оформлення іноземного громадянства, фальшиві печатки органів влади СРСР та України, паспорти громадян інших країн, незаповнені бланки свідоцтв про одруження та укладання шлюбу.

Відкрито кримінальні провадження. Триває слідство.