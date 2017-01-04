На Закарпатті зафіксували дві лавини

Сьогодні, 4 січня, на Закарпатті було зафіксовано сходження двох лавин. Про це повідомляє molbuk.ua посилаючись на офіційне повідомлення ДСНС України. Перша з лавин зійшла на частину дороги між населеними пунктами Нересниця та Широкий Луг Тячівського району. В результаті сходження сніжних мас тут частково заблоковано рух транспорту. Друга лавина зійшла в районі автостради Колочава-Хуст, між селом Вільшани Хустського району та селом Мерешор Міжгірського району. Через лавину на дорозі виявилися заблокованими 4 автомобілі з пасажирами, яким вдалося самостійно покинути місце події.

До місць сходження сніжних мас направлено бригаду рятувальників та дві одиниці снігоочисного транспорту.