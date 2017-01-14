На Закарпатті зійшло 4 лавини

На Закарпатті через снігопади й хуртовини зійшло 4 лавини станом на ранок 14 січня. Про це повідомляє прес-служба ДСНС. Дві лавини тут зійшло 13 січня увечері, ще дві – сьогодні зранку. На щастя, в результаті сходження лавин ніхто не постраждав. Окрім цього повідомляється, що для розчищення доріг на Заході України ДСНС залучила 402 одиниці техніки та 726 осіб.

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