На залізничному вокзалі у Києві стріляли : є поранені (ФОТО)

У Києві сьогодні, 10 серпня, сталася стрілянина. Про це пише відділ комунікації поліції Києва. Подія сталася близько 9:50. Неподалік від закладу громадського харчування біля залізничного вокзалу внаслідок конфлікту двоє зловмисників поранили, імовірно – із травматичної зброї, трьох чоловіків. За попередньою інформацією лікарів, у потерпілих – травми ніг та рук. Їх доставили в лікарню, де надають необхідну допомогу. Нападники втекли.
На місце події прибули наряди патрульної поліції, слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції. Правоохоронці розшукують зловмисників, з’ясовують обставини конфлікту, спілкуються зі свідками та очевидцями.

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