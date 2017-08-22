додому Новини На Заставнівщині вогнеборці ліквідували пожежу на відкритій території
Уночі, 22 серпня, рятувальники ліквідували пожежу на у селі Васловівці Заставнівського району.
Там, на відкритій території горіли дошки, які місцеві мешканці підготували для перекриття поруч розташованої господарської будівлі.
Рятувальники державної пожежно-рятувальної частини №5 з міста Заставни ліквідували пожежу та не допустили перекидання вогню на господарську будівлю.Причина пожежі встановлюється, повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області