На Землю насунулися магнітні бурі: можливий головний біль, безсоння та перепади тиску

Землю атакує потік магнітних геомагнітної активності. Про це інформує Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA). Перший такий потік нахлинув на планету близько тижня тому, ще один розпочався сьогодні, 24 жовтня.

Магнітна буря триватиме до 27 жовтня.

Вплив магнітної активності відчують чимало людей на планеті. Бурі нерідко супроводжуються головним болем, мігренню, прискореним серцебиттям, безсонням, поганим самопочуттям, зниженим життєвим тонусом, перепадами тиску. Вчені пов’язують це з тим, що при коливаннях магнітного поля сповільнюється капілярний кровообіг і настає кисневе голодування тканин.

Магнітні бурі небезпечні в першу чергу для тих, хто страждає артеріальною гіпертонією і гіпотонією, хворобами серця. Приблизно 70 % інфарктів, гіпертонічних кризів та інсультів відбувається саме під час сонячних бурь.

Наступні магнітні бурі триватимуть з 8 до 18 листопада.