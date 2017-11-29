Набрали чинності нові тарифи на комунальні послуги

29 листопада набрали чинності нові тарифи на тепло, холодну воду та гарячу воду.

Таку постанови Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) опубліковані в газеті “Урядовий кур’єр”.

Зокрема, НКРЕКП оприлюднила 17 постанов, якими регулюються комунальні тарифи на постачання холодної води та водовідведення обласними та міськими водоканалами, а також тарифи на теплову енергію та гаряче водопостачання для компаній, які генерують і постачають тепло та гарячу воду.

Регулятор оновив структуру тарифів для енергогенеруючих компаній та компаній-постачальників.