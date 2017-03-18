Начальника управління освіти Чернівецької міськради С. Мартинюка відсторонено від виконання обов’язків

Міський голова Олексій Каспрук призначив службове розслідування в управлінні освіти, а головного освітянина міста – Сергія Мартинаюка відсторонив від виконання посадових обов’язків.
Про це мер повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.
Про результати розслідування О. Каспрук повідомить на позачерговій сесії міськради, яка відбудеться 27 березня об 11 год.
«Вважаю, що така відверта розмова потрібна. Прошу долучитися до обговорення освітян, батьків, підприємців, підрядників, які працювали на об’єктах освіти. Цікавить об’єктивна інформація та принципова позиція кожного», – повідомив мер.
Нагадаємо, цього тижня на хабарі викрили посадовця управління освіти Чернівецької міськради.