Найкращі спортсмени Чернівців отримають стипендії та грошові винагороди

Кращі чернівецькі спортсмени отримають стипендії та грошові винагороди. Про це інформує прес-служба Чернівецької міської ради.

Стипендії у розмірі 1600 грн. призначено таким спортсменам міста: Батраку Максиму, Беженар Анні, Довганчуку Костянтину, Долгому Едгару, Карпу Віктору, Кирюхіну Микиті, Кисилиці Олександру, Кожокарю Івану, Кузіну Максиму, Кутовому Олексію, Семенюку Денису, Стахірі Олександру, Топчанюк Єлісаветі, Черкесу Владу, Чимчинському Микиті.

Грошові винагороди у розмірі 16 000 грн. призначено відомим спортсменам міста: Демян Зіні , Винник Марії, Винник Соломії, Онуфрійчук Олені, Тапчанюк Єлісаветі.

Грошові винагороди по 8 тисяч гривень отримають тренери : Єгоров Анатолій, Наконечний Ігор, Осипенко Олег, Слюсарев Геннадій, Штефюк Іван.