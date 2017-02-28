Нардеп Микола Федорук вважає, що Чернівецькій міськраді потрібні перевибори

Колишній мер Чернівців, народний депутат Микола Федорук підтримав позицію міського голови Олексія Каспрука щодо розірвання договорів з перевізниками.

Про це він зазначив на прес-конференції, яка відбулась 28 лютого.

М. Федорук зауважив, що не розділяє позицію міського голови і позицію депутатів міськради. «Вони є абсолютно протилежні. Голова дбає про все місто, частина депутатів дбають про себе», – сказав нардеп.

Також він додав, що мерові та депутатам домовитись не вдасться, тож необхідні перевибори і переобрання міськради, – повідомляє Букінфо.