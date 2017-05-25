Нардеп з Буковини пояснив, чому необхідно запровадити плату для водіїв автомобілів з іноземною реєстрацією (ВІДЕО)

Нардеп Максим Бурбак розповів, чому необхідно запровадити плату для водіїв автомобілів з іноземною реєстрацією в Україні.

За його словами, існує два аспекти даного питання.

«Перше – питання врегулювання розмитнення і постановки на облік у сервісних центрах Національної поліції автомобілів, які вже були завезені нашими громадянами, але вони на іноземній реєстрації. По-друге, найголовніше при цьому розгляді питання – це безпека руху», – сказав М. Бурбак.

Він розповів, що на Буковині дуже багато автомобіль з іноземною реєстрацією. До того, чи не кожна друга аварія з постраждалими, виникає за участі водіїв цих транспортних засобів. «Часто при розгляді цих питань у судах щодо відшкодування шкоди нанесеної третім особам – це і каліцтво, смертельні випадки. Немає власника в Україні, нема відповідного страхування цього автомобіля і нема кому відповідати», – пояснив депутат.

Заїжджаючи на автомобілі в інші країни, кожен водій сплачує за користування транспортними шляхами – це на 2 чи 3 євро вдень. «Нашим законопроектом передбачається, що автомобілі з іноземною реєстрацією, які заїжджають на територію України також повинні платити за використання доріг, які врешті решт почали робити. Не хочу, щоб маніпулювали фактами – пропонується 2 євро на день, 7 євро – за тиждень», – додав М. Бурбак.