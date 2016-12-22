Народний депутат М.Бурбак підтримав ідею розпуску Чернівецької міської ради

Народний депутат України та уродженець Чернівців Максим Бурбак сьогодні, 22 грудня, на своєму профілі у Фейсбук підтримав Олексія Каспрука у бажанні розпустити Чернівецьку міську раду. За словами нардепа, Верховна Рада України вже знайома з проблемами Чернівецької Ратуші та підтримує Каспрука. Наступним важливим кроком на шляху до розпуску має стати рішення Голови Чернівецької ОДА Олександра Фищука. “Ми зробимо все для того, щоб місто звільнилося від ярма залишків бригади Фірташа-Папієва на Буковині. Спільними зусиллями, як завжди в нашому місті!”, – зазначив Бурбак. В коментарях на Фейсбук небайдужі також виразили підтримку: “За це треба молитися. А ще про те, щоб прийшли чесні та порядні депутати”.

Нагадаємо, бажання розпустити міську раду було оголошено сьогодні мером міста Олексієм Каспруком. Воно пов`язане з відсутністю підтримки депутатів щодо модернізації електротранспорту в Чернівцях. За словами мера, депутатам байдуже, оскільки вони їздять по місту на джипах, а не на транспорті загального користування. «Більшість депyтатів з пoлітичних мoтивів не хочyть за це голосувати. Тому в настyпному році, коли стане питання про банкрутство тролейбусного управління, буду ставити питaння про достpoковий розпycк міської ради. Так далі пpoдовжуватись не можe, це злoчин пpoти чернівчан, гpoмади міста», – заявив О. Каспрук.