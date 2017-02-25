NASA відкрили 7 планет, на яких можливе життя

NASA повідомили про надвідкриття – виявлено 7 планет, на яких можливе життя. Про це повідомляє прес-служба NASA. За межами Сонячної системи виявили 7 нових планет, розмірами схожих на Землю, на яких можливе існування життя.

Планети обертаються навколо зірки, якій вже дали назву TRAPPIST-1 в сузір’ї Водолія. Ця система розташована на відстані 39,5 світлових років від Сонця.

Три з семи планет мають на своїй площині “обмежені регіони з водоймами”,- повідомляє NASA. Інші три можуть бути “населеними зонами”. Повідомляється, що на цих планетах придатна для життя температура, а також існує вода у рідкому стані, яка фактично означає існування на планетах мікроорганізмів.

Вчені продовжують досліджувати відкриття.