Наступного тижня Україна перейде на літній час

Вже на наступні вихідні, з 25 березня на 26-те, українці переведуть годинники на годину вперед. Зміна часу відбудеться о 3:00 ночі.

Нагадаємо, рішення про переведення часу було прийняте ще від 13.05.96. Згідно постанови Кабінету Міністрів України на території України визначено такий порядок обчислення часу: час другого часового поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки: в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед; в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад.

У вересні 2011 року Верховна Рада скасувала переведення годинників, зробивши літній час постійним. Втім вже у жовтні цього ж року скасувала своє рішення.

Не забудьте перевести годинники!