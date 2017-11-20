Наталія Якимчук більше не депутат Чернівецької міськради

Сьогодні сесія Чернівецької міськради підтримала рішення щодо позбавлення екс-голови фракції “Солідарність” Наталії Якимчук повноважень депутата.

За це рішення проголосували 23 депутати із зареєстрованих 26.

У свою чергу міський голова Олексій Каспрук побажав пані Наталії успіхів. “Вибачте, що так відбувалось голосування”, – сказав мер.

Додамо, що Наталія Якимчук готується до конкурсу до лав Конституційного суду України.

Вона була обрана депутатом Чернівецької міськради на місцевих виборах 2015 року за списками президентської політичної сили. За її кандидатуру проголосувало понад 4 тисячі виборців.

Раніше ми повідомляли, що Наталія Якимчук планує скласти повноваження депутата Чернівецької міськради.