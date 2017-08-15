Наталію Лупу позбавили іменної стипендії Чернівецької ОДА

Голова Чернівецької ОДА Олександр Фищук позбавив легкоатлетку Наталію Лупу іменної стипендії облдержадміністрації.

Таке розпорядження О. Фищук підписав 31 липня.

Згідно документу, Наталія Лупу більше не отримуватиме іменну стипендію ОДА.

Втім, до списку кращих спортсменів, яким призначено іменні стипендії ОДА, включено кандидата у майстри спорту України, спортсмена Миронця Олега Олександровича. Згідно з документом, чимало спортсменів упродовж 2016-2017 року отримують 15 стипендій від ОДА по 1500 гривень.

Нагадаємо, чемпіонку Європи з легкої атлетики 2013 року українку Наталію Лупу з Чернівецької області дискваліфіковано на 8 років за порушення антидопінгових правил. Такий тривалий термін дискваліфікації пояснюється тим, що українку не вперше впіймали на порушенні антидопінгових правил.