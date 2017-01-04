Нацполіція просить українців бути обережнішими на дорогах

Сьогодні, 4 січня, по Україні очікується похолодання, снігопад, а на дорогах – ожеледиця. У зв`язку з цим, ДПД Національної поліції України просить учасників дорожнього руху бути обережнішим на дорогах. Відповідна заява з`явилася на офіційному сайті Нацполіції. “За повідомленням синоптиків, 4 січня в західних та північних областях мокрий сніг, вдень на Закарпатті та в Карпатах сильний сніг. На дорогах місцями ожеледиця. За таких погодних умов водіям варто бути обачливими при проїзді мостів та естакад, відмовитися від ризикованих маневрувань, ні в якому випадку не перевищувати швидкість, дотримуватись безпечної дистанції, неухильно дотримуватись Правил дорожнього руху”,- йдеться у повідомленні. Також поліція просить пішоходів бути більш обачними, рухатися по тротуарах з обережністю, переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях, не виходити на проїзну частину прямо перед автомобілем оскільки водій не встигне загальмувати. У темний час доби використовувати світлоповертаючі елементи.