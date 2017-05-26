Науковці отримали фото Юпітера, від яких перехоплює подих (ФОТО)

Завдяки автоматичній міжпланетній станції, створеній НАСА, під назвою “Юнона” вчені отримали неймовірні фотографії планети Юпітер.

Зонд “Юнона” було запущено ще у 2011 році для дослідження Юпітера. Влітку 2016-го він вийшов на еліптичну орбіту навколо Юпітера. І відтоді – кожні 53 дні проходить досить близько від планети.

За результатами дослідження, вчені встановили, що на планеті постійно відбуваються гігантські шторми, які за розмірами дорівнюють планеті Земля.

Міжпланетна станція й надалі дасть змогу вченим спостерігати за далеким сусідом нашої домівки.