Науковці отримали фото Юпітера, від яких перехоплює подих (ФОТО)

Завдяки автоматичній міжпланетній станції, створеній НАСА, під назвою “Юнона” вчені отримали неймовірні фотографії планети Юпітер.
Зонд “Юнона” було запущено ще у 2011 році для дослідження Юпітера. Влітку 2016-го він вийшов на еліптичну орбіту навколо Юпітера. І відтоді – кожні 53 дні проходить досить близько від планети.
За результатами дослідження, вчені встановили, що на планеті постійно відбуваються гігантські шторми, які за розмірами дорівнюють планеті Земля.

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Міжпланетна станція й надалі дасть змогу вченим спостерігати за далеким сусідом нашої домівки.

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