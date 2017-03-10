Небайдужі буковинці допомагають багатодітній матері, в якої згорів будинок. В оселі поміняли вікна та провели електрику

Як ми повідомляли раніше, у лютому в с. Ошихліби Кіцманського району згорів будинок у місцевої жительки, матері-одиначки сімох дітей.

Щоб допомогти жінці, сільська рада організувала для сім’ї збір речей.

Нині діти влаштовані у санаторну групу КЗ «Оршівський дитячий будинок санаторного типу», де вже перебувають близько тижня. Троє з них є школярі, двоє — дошкільнята.

За словами начальника служби у справах дітей Лариси Заярнюк, наразі спеціалісти працюють над тим, щоб діти багатодітної матері відвідували Оршівський ЗНЗ і завершували в цьому році там навчання.

«Матір отримує близько 5 тисяч гривень на дітей — тимчасової допомоги замість аліментів та одноразової допомоги при народженні. Сподіваємося, що ці кошти та внески небайдужих людей допоможуть їм якомога швидше відновити оселю», зазначила Лариса Заярнюк.

Окрім того, продовжують допомагати небайдужі буковинці. 10 тисяч гривень виділила для сім’ї потерпілих Ошихлібська сільська рада, понад 7 тисяч пожертвували церкви району, також активно допомагають приватні підприємці.

Наразі у будинку встановили вікна, провели електрику. Незабаром бригада шпаклюватиме стіни, – повідомляє «Вільне життя».