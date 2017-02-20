Небайдужі допомогли буковинському військовослужбовцю, якому необхідні були дороговартісні ліки

Нещодавно до волонтерів ГО «Медичний координаційний центр допомоги військовим» звернувся буковинський військовослужбовець Дмитро Чорней.

Хлопець повернувся з передової і нині перебуває на лікуванні у військовому госпіталі Чернівців. Проте, щоб повернутися на схід України, йому треба пройти курс лікування для суглобів. Однак, ціна таких медикаментів лише для першого курсу лікування складає від 7 до 8 тисяч гривень.

На щастя, завдяки волонтеру ГО «Медичний координаційний центр допомоги військовим» Лесі Хомко та директору Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА Оксани Андрієць, було знайдено меценатів.

Тому вже 18 лютого військовому передали ліки. Втім, такі медпрепарати потрібні будуть йому й надалі, адже курс лікування потрібно повторювати з регулярністю у півроку.

Також благодійники поспілкувалися з хлопцем, який повідомив що медичну допомогу потребує його батько.