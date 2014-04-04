«Небесна сотня. Зима, що нас змінила» – документальний фільм

Вчора на телеканалі «1+1» відбулася прем’єра першого фільму «Небесна сотня» з циклу документальних фільмів «Зима, що нас змінила».

У фільмі розповідається про людей, які заради змін у власній державі і заради свободи пішли під кулі у мирний час. По сьогоднішній день невідомо, скільки насправді людей входить до Небесної сотні. Як зазначають автори спільного проекту «1+1» та Творчого об’єднання «Вавілон 13», до Небесної сотні відносяться не тільки ті, кого вбили наприкінці трагічного лютого в Києві, а й ті, хто виступив проти режиму у всіх куточках України і зникли безвісти.

Відео: ТСН