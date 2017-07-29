Через негоду в Україні загинула одна людина

В результаті негоди в Україні загинула людина. Про це інформує прес-служба ДСНС. Складні погодні умови 28 та 29 липня прийшли на територію Дніпропетровської, Донецької, Луганської та Черкаської областей. Повідомляється, що загинула одна людина, повалені 38 дерев, частково пошкоджені 108 дахів житлових будинків, 12 господарських споруд і 2 школи, та впали 5 елекроопор. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Крім того було знеструмлено 339 населених пунктів у восьми областях. Зокрема, в Полтавській області знеструмлено 98 населених пунктів, в Чернігівській – 63, Київській – 56 населених пунктів, Черкаській – 53, Житомирській – 29, Сумській – 21, Дніпропетровській – 19 і Кіровоградській – 2.